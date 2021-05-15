21 transfer yapan Fenerbahçe'ye yine Beşiktaş engeli

Süper Lig'in yeni sezonda şampiyonu Beşiktaş olurken Fenerbahçe ise 2015-2016 yılındaki hüznü yeniden yaşıyor. Sarı-lacivertliler kurduğu kadroya rağmen kupayı yine siyah-beyazlılara kaptırdı.

Süper Lig'de 2020-2021 yılını 21 transferle kapatan Fenerbahçe sezonu da 7 yıldır olduğu gibi yine kupasız tamamladı.

21 TRANSFER İŞE YARAMADI

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Pelkas, Osayi Samuel, Mert Hakan, Caner, Gökhan Gönül ve Enner Valencia gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler iddialı başladığı sezonda tıpkı 2015-2016 yılında olduğu gibi Beşiktaş engeline takıldı.

YİNE AYNI SENARYO

O dönem de Nani, Ozan Tufan, Markovic ve Van Persie gibi isimleri kadrosuna katan hatta as takım ve yedek takımı ligi arka arkaya bitirir denen Fenerbahçe sezonu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlamıştı.

Mario Gomez'in üstün performansıyla o yılı kupasız kapatan sarı-lacivertliler bu sezon da Ghezzal'ın başarılı oyunuyla aynı kaderi yaşamak zorunda kaldı.