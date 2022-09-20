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    Paul Pogba'ya polis koruması

    İtalya Serie A devi Juventus'un oyuncusu Paul Pogba'nın, aldığı tehditler nedeniyle polis koruması altına alındığı belirtildi.
    • 20.09.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:54
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    Paul Pogba'ya polis koruması

    Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba, aile yakınlarından aldığı tehditler nedeniyle polis korumasına alındı.

    Le Parisien'de yer alan habere göre; Paul Pogba ve annesi Yeo Pogba, aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle tehdit altında.

    Fransız yıldız, kardeşi Mathias ve bazı çocukluk arkadaşlarından tehditler aldığı ve gasp girişimlerine maruz kaldığı için polis koruması altına alındı.

    Son olarak Mathias Pogba, geçtiğimiz günlerde Fransız polisi tarafından organize çetede bulunma ve şantaj yapma suçlamalarıyla göz altına alındı.

    Paul Pogba ya polis koruması #1

    "85 bin sterlin ödedim"

    Paris savcılığı, 29 yaşındaki oyuncuya yönelik şantaj girişimine ve organize bir çeteden tehdit iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

    Paul Pogba, mart ayından bu yana çocukluk arkadaşları tarafından şantaja uğradığını ve kısa süre önce bu kişilere 85 bin sterlin ödediğini söyledi.

    Pogba’ya şantaj uygulayan kişilerin, 13 yıl öncesine uzanan "koruma" karşılığında Fransız yıldızdan 11 milyon sterlin para talep ettiği iddia edildi.

    Paul Pogba ya polis koruması #2


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