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    22 AĞUSTOS PAZARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 22.08.2022 - 12:33
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    22 AĞUSTOS PAZARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    SÜPER LİG (BEIN SPORTS)

    19.15 Sivasspor - Alanyaspor

    19.15 İstanbulspor - Konyaspor

    21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

    PREMIER LEAGUE (BEIN SPORTS)

    22.00 Manchester United - Liverpool

    LA LIGA (S SPORT)

    23.00 Elche - Almeira

    23.00 Girona - Getafe


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