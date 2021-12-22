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- 22 Aralık Çarşamba 2021 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
22 Aralık Çarşamba 2021 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 11:03
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 13.30 Tuzlaspor - BB Erzurumspor TRT Spor
- 17.00 Sivasspor - Çaykur Rizespor beIN 2
- 17.00 Hayatspor - Konyaspor beIN 1
- 18.30 Sassuolo - Bologna Bilyoner, S Sport
- 18.30 Venezia - Lazio Bilyoner, S Sport
- 20.00 Gaziantep FK - Alanyaspor beIN 2
- 20.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe beIN 1
- 20.30 Roma - Sampdoria Bilyoner, S Sport
- 20.30 Inter - Torino Bilyoner, S Sport 2
- 0.30 Verona - Fiorentina Bilyoner, S Sport
- 21.00 Granada - Atletico Madrid Bilyoner, S Sport
- 22.45 Napoli - Spezia Bilyoner, S Sport
- 22.45 Empoli - Milan Bilyoner, S Sport
- 23.00 Bordeaux - Lille beIN Conncect, Bilyoner
- 23.00 Lorient - PSG beIN Connect, Bilyoner
- 23.00 Lyon - Metz beIN Connect, Bilyoner
- 23.00 Marsilya - Reims beIN Connect, Bilyoner
- 23.00 Monaco - Rennes beIN Connect, Bilyoner
- 23.00 Montpellier - Angers beIN Connect, Bilyoner
- 23.00 Nice - Lens beIN Connect, Bilyoner
- 23.30 Athletic Bilbao - Real Madrid Bilyoner, S Sports