22 Aralık Çarşamba 2021 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

22 Aralık Çarşamba 2021 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13.30 Tuzlaspor - BB Erzurumspor TRT Spor

17.00 Sivasspor - Çaykur Rizespor beIN 2

17.00 Hayatspor - Konyaspor beIN 1

18.30 Sassuolo - Bologna Bilyoner, S Sport

18.30 Venezia - Lazio Bilyoner, S Sport

20.00 Gaziantep FK - Alanyaspor beIN 2

20.00 Fatih Karagümrük - Fenerbahçe beIN 1

20.30 Roma - Sampdoria Bilyoner, S Sport

20.30 Inter - Torino Bilyoner, S Sport 2

0.30 Verona - Fiorentina Bilyoner, S Sport

21.00 Granada - Atletico Madrid Bilyoner, S Sport

22.45 Napoli - Spezia Bilyoner, S Sport

22.45 Empoli - Milan Bilyoner, S Sport

23.00 Bordeaux - Lille beIN Conncect, Bilyoner

23.00 Lorient - PSG beIN Connect, Bilyoner

23.00 Lyon - Metz beIN Connect, Bilyoner

23.00 Marsilya - Reims beIN Connect, Bilyoner

23.00 Monaco - Rennes beIN Connect, Bilyoner

23.00 Montpellier - Angers beIN Connect, Bilyoner

23.00 Nice - Lens beIN Connect, Bilyoner