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Fenerbahçe - Başakşehir maçının ilk 11'leri
- Haber Merkezi
- 05.02.2022 - 17:55
- Güncelleme : 05.02.2022 - 17:58
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde son olarak Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek çıkış yakalamak istiyor.
Bir maçı eksik olan ve son 4 maçını kazanamayan Başakşehir, haftaya 34 puanla 8. sırada giriyor. Fenerbahçe ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 37 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha
Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay Özcan, Chadli, Okaka