Trabzonspor-Başakşehir - CANLI SKOR

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

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59' Bu anlarda tempo düşmeye başladı. İki takım da kaleye gitmekte zorlanıyor.

52' Başakşehir'in paslaşarak kullandığı serbest vuruş sonrası Aleksic ceza alanı sol çaprazından yakın köşeye doğru sağ ayağıyla sert vurdu, direk dibindeki kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.

48' Başakşehir gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Visca'nın ters tarafa uzun gönderdiği topla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen, son çizgide doğru inerken kale alanı sol çaprazından sol ayağıyla yakın köşeye vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0-0 Başakşehir

41' Trabzonspor sağlı sollu ortalarla Başakşehir savunmasını zorlamaya başladı.

31' Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Hamsik taç çizgisi önünden savunma arkasına doğru nefis bir pas attı. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Cornelius, ayak üstüyle Muhammed'in yanından topu kaleye gönderdi. Bir kez daha direğin üzerine çarpan top auta çıktı.

20' Başakşehir'in savunmadan çıkmaya çalıştığı anda kaleci Muhammed'in kısa düşen pasında araya giren Abdülkadir, yayın hemen gerisindeki Dorukhan'ı gördü. Dorukhan topu düzeltip sağ ayağının içiyle sol üst köşeye doğru çok şık vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Muhammed'in bakışları arasında direğin üstüne çarpıp auta çıktı.

15' Sağ taç çizgisi önünde Visca'yla duvar pası yapıp son çizgiye doğru inen Caicara, Trondsen'den sıyrılmak istedi ancak Trabzonsporlu oyuncu topu kornere gönderdi. Konuk ekip için duran top şansı...

8' Hamsik'in uzun pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topu kontrol etmek isteyen Bakasetas istediği kontrolü yapamayınca top kaleci Muhammed'e kadar gitti.

5' Rakip yarı alanda top çeviren Başakşehir, Trabzonspor savunmasında boşluk bulmaya çalışıyor.

2' Trabzon'da tribünleri tıklım tıklım dolduran bordo mavili taraftarlar ilk düdükle birlikte takımlarına büyük bir destek vermeye başladı.

1' Maç başladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Trabzonspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayadı.

Karşılaşmayı hakem, Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Trondsen, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, A. Ömür, Djaniny, Cornelius

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Gulbrandsen, Okaka