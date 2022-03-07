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Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı
Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton, Başakşehir maçında sakatlandı.
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 21:12
Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Welinton, karşılaşmanın ilk yarısını bitiremedi.
Welinton, 45+2. dakikada sağ arka adalesini tutarak yerde kaldı ve oyunu devam edemeyeceğini belirtti.
NECİP UYSAL GİRMEDİ, GOL GELDİ
Beşiktaş'ta sakatlanan Welinton yerini Necip Uysal'a bırakacaktı. Ancak Necip Uysal yeniden ısınmaya gönderildi ve oyuncu değişikliğinin ikinci yarı yapılmasına karar verildi.
Siyah-beyazlı takım, Welinton'ın kenara gelmesinin ardından kısa süre 10 kişi devam ederken, kalesinde golü gördü. Rachid Ghezzal ise oyuncu değişikliği yapılmamasına tepki gösterdi.