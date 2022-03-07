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    Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı

    Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton, Başakşehir maçında sakatlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 21:12
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    Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı

    Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.

    Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Welinton, karşılaşmanın ilk yarısını bitiremedi.

    Welinton, 45+2. dakikada sağ arka adalesini tutarak yerde kaldı ve oyunu devam edemeyeceğini belirtti.

    Beşiktaş ta Welinton sakatlandı #1

    NECİP UYSAL GİRMEDİ, GOL GELDİ

    Beşiktaş'ta sakatlanan Welinton yerini Necip Uysal'a bırakacaktı. Ancak Necip Uysal yeniden ısınmaya gönderildi ve oyuncu değişikliğinin ikinci yarı yapılmasına karar verildi.

    Siyah-beyazlı takım, Welinton'ın kenara gelmesinin ardından kısa süre 10 kişi devam ederken, kalesinde golü gördü. Rachid Ghezzal ise oyuncu değişikliği yapılmamasına tepki gösterdi.


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