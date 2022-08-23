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- 23 AĞUSTOS SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
23 AĞUSTOS SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 23.08.2022 - 12:54
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
17:00Fenerbahçe - Adana DemirsporTFF Rezerv LigFB TV
17:30Abdullah AvcıBasın ToplantısıTV 8 Buçuk
18:45KopenhagBasın ToplantısıTV 8 Buçuk
19:00APOEL - DjurgardenUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV
20:00Orgryte - Norrbyİsveç SuperettanBilyoner TV
20:00Örebro - Skövdeİsveç SuperettanBilyoner TV
21:45Fleetwood Town - Evertonİngiltere Lig KupasıBein Sports 3
21:45Bolton Wanderers - Aston Villaİngiltere Lig KupasıBein Sports 42
2:00Benfica - Dinamo KievUEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk
22:00Kızılyıldız - Maccabi HaifaUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeYayın yok
22:00Viktoria Plzen - KarabağUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeCBC Sport