Petrol
97.9
1.47%
Euro
18.0068
0.16%
Dolar
18.127
0.34%
Altın
1.012
0.51%
Borsa
3115
0.00%
Bitcoin
390.909
-0.06%
BTXN Coin
5.48
1.48%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    23 AĞUSTOS SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 23.08.2022 - 12:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    23 AĞUSTOS SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    17:00Fenerbahçe - Adana DemirsporTFF Rezerv LigFB TV

    17:30Abdullah AvcıBasın ToplantısıTV 8 Buçuk

    18:45KopenhagBasın ToplantısıTV 8 Buçuk

    19:00APOEL - DjurgardenUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

    20:00Orgryte - Norrbyİsveç SuperettanBilyoner TV

    20:00Örebro - Skövdeİsveç SuperettanBilyoner TV

    21:45Fleetwood Town - Evertonİngiltere Lig KupasıBein Sports 3

    21:45Bolton Wanderers - Aston Villaİngiltere Lig KupasıBein Sports 42

    2:00Benfica - Dinamo KievUEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk

    22:00Kızılyıldız - Maccabi HaifaUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeYayın yok

    22:00Viktoria Plzen - KarabağUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeCBC Sport


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Mimar Sinan'ın onardığı Çeşnigir Köprüsü 822 yıldır ayakta
    Kültür Sanat

    Mimar Sinan'ın onardığı Çeşnigir Köprüsü 822 yıldır ayakta

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan cezaevindeki HDP'lilere ziyaret
    Gündem

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan cezaevindeki HDP'lilere ziyaret

    Görüş Bildir