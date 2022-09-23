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    23 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 23.09.2022 - 11:44
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    23 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    19:00 - Gürcistan - Makedonya Futbol UEFA Uluslar Ligi Gürcistan - Makedonya takımları karşı karşıya geliyor. 23.09.2022 | Cuma günü saat 19:00 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus, S Sport 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    19:00 - Uruguay - İran Futbol Hazırlık Maçı Uruguay - İran takımları karşı karşıya geliyor. 23.09.2022 | Cuma günü saat 19:00 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    21:45 - Almanya - Macaristan Futbol UEFA Uluslar Ligi Almanya - Macaristan takımları karşı karşıya geliyor. 23.09.2022 | Cuma günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    21:45 - İtalya - İngiltere Futbol UEFA Uluslar Ligi İtalya - İngiltere takımları karşı karşıya geliyor. 23.09.2022 | Cuma günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    21:45 - Bosna Hersek - Karadağ Futbol UEFA Uluslar Ligi Bosna Hersek - Karadağ takımları karşı karşıya geliyor. 23.09.2022 | Cuma günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.


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