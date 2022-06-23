23 Haziran Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

23 Haziran Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Basketbol FIBA 3x3 Dünya Kupası Sırbistan - Fransa takımları karşı karşıya geliyor. 23.06.2022 | Perşembe günü saat 15:00'te başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Romanya - Litvanya Basketbol FIBA 3x3 Dünya Kupası Romanya - Litvanya takımları karşı karşıya geliyor. 23.06.2022 | Perşembe günü saat 15:25'te başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Almanya - Japonya Basketbol FIBA 3x3 Dünya Kupası Almanya - Japonya takımları karşı karşıya geliyor. 23.06.2022 | Perşembe günü saat 15:55 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Brezilya - Yeni Zelanda Basketbol FIBA 3x3 Dünya Kupası Brezilya - Yeni Zelanda takımları karşı karşıya geliyor. 23.06.2022 | Perşembe günü saat 16:20 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Fransa - Porto Riko Basketbol FIBA 3x3 Dünya Kupası Fransa - Porto Riko takımları karşı karşıya geliyor. 23.06.2022 | Perşembe günü saat 16:55 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.