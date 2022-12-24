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    24 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 24.12.2022 - 10:16
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    24 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    12:00 Fenerbahçe – Gaziantep FK TFF Elit U19 Ligi FB TV

    13:30 Hatayspor – Giresunspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

    13:30 Tuzlaspor – Altay Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1

    16:00 Kasımpaşa – Sivasspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

    16:00 Denizlispor – Y.Malatyaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1

    19:00 Trabzonspor – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

    19:00 Pendikspor – Manisa FK Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports 2


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