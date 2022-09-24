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    24 EYLÜL CUMARTESİ maç programı: Bugün hangi maçlar var?

    Bugünün maç programı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna cevap arıyor.
    • 24.09.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 15:03
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    24 EYLÜL CUMARTESİ maç programı: Bugün hangi maçlar var?

    Liglere verilen Milli arada futbolseverler Milli maç heyacanını yakından takip ediyor.UEFA Uluslar Ligi maçlarını takip edenler bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı.

    UEFA Uluslar Ligi maçları heyecanı hız kesmeden devam ediyor.Bugün oynanacak maçları takip etmek isteyenler hangi maçların oynanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

    Bugün oynanacak Milli maçları sizler için derledik.İşte UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak mücadeleler..

    24 Eylül maç programı

    16:00 - Ermenistan - Ukrayna

    19:00 - Slovenya - Norveç

    19:00 - Kuzey İrlanda - Kosova

    21:45 - İspanya - İsviçre

    21:45 - Çekya - Portekiz

    21:45 - İskoçya - İrlanda Cumhuriyeti

    21:45 - İsrail - Arnavutluk

    21:45 - Sırbistan - İsveç

    21:45 - Güney Kıbrıs - Yunanistan


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