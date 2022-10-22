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Trabzonspor - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
- 22.10.2022 - 08:41
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Trabzonspor - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligin son 2 haftasında Kasımpaşa ile sahasında golsüz, Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra 3 puan elde etmeyi hedefliyor.
Trabzonspor 10 hafta sonunda ligde 18 puanla 6. sırada, son 2 karşılaşmasını kazanan Demir Grup Sivasspor ise 10 puanla 12. sırada yer alıyor.
Eksikler
Trabzonspor'da Djaniny Semedo, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Sivasspor'da ise Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James'in sakatlığı bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Trezeguet, Bakasetas, Abdülkadir, Maxi Gomez
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, N'jie, Dia Saba, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Yatabare