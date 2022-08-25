25 AĞUSTOS PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

25 AĞUSTOS PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbol AFC Şampiyonlar Ligi Jeonbuk - Urawa takımları karşı karşıya geliyor. 25.08.2022 | Perşembe günü saat 13:30 ile başlayacak müsabaka, Smart Spor HD, Spor Smart aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Sivasspor - Malmö takımları karşı karşıya geliyor. 25.08.2022 | Perşembe günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Fenerbahçe - Austria Wien takımları karşı karşıya geliyor. 25.08.2022 | Perşembe günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Exxen aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Gürcistan Erovnuli Liga Dila Gori - Bolnisi takımları karşı karşıya geliyor. 25.08.2022 | Perşembe günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Gürcistan Erovmuli Liga Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Antwerp - M.Başakşehir takımları karşı karşıya geliyor. 25.08.2022 | Perşembe günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, TRT 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.