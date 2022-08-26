26 AĞUSTOS CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

26 AĞUSTOS CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Almanya Bundesliga 2 Arminia Bielefeld - Braunschweig takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Almanya Bundesliga 2 F.Düsseldorf - Jahn Regensburg takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İtalya Serie A Monza - Udinese takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus, S Sport 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Azerbaycan Premier Ligi Neftçi Bakü - Zira takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Gürcistan Erovnuli Liga Saburtalo Tiflis - Dinamo Tiflis takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Gürcistan Erovmuli Liga Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İspanya La Liga Girona - Celta Vigo takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Spor Toto 1. Lig Eyüpspor - Y.Malatyaspor takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig Gaziantep FK - Antalyaspor takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Almanya Bundesliga Freiburg - Bochum takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 21:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İtalya Serie A Lazio - Inter takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus, S Sport 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Fransa Ligue 1 Ajaccio - Lille takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

ngiltere Championship Luton Town - Sheffield Utd takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İspanya La Liga Real Betis - Osasuna takımları karşı karşıya geliyor. 26.08.2022 | Cuma günü saat 23:00 ile başlayacak müsabaka, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.