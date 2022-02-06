Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
557.238
-0.78%
BTXN Coin
33.03
0.03%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Beşiktaş - Antalyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 18:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş - Antalyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş'ın stadında oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan, Teixeira, Batshuayi

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Fredy, Doğukan, Ndao, Luiz Adriano


    Görüş Bildir