27 Haziran Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

27 Haziran Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

12:00 Çekya - Fransa UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

16:00 İsveç - Almanya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

18:30 İngiltere - Norveç UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv



18:30 İspanya - İtalya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

19:00 Asane - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Bryne - Stjordals Blink Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Grorud - Brann Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Ranheim - KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Sogndal - Mjondalen Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

20:00 Elfsborg - Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Kalmar - Varnamo İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Malmö - Helsingborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Sirius - Göteborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Brommapojkarna - Östersunds İsveç Superettan Bilyoner TV