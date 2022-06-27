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    27 Haziran Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 27.06.2022 - 09:48
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    27 Haziran Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    • 12:00 Çekya - Fransa UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
    • 16:00 İsveç - Almanya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
    • 18:30 İngiltere - Norveç UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
    • 18:30 İspanya - İtalya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
    • 19:00 Asane - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
    • 19:00 Bryne - Stjordals Blink Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
    • 19:00 Grorud - Brann Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
    • 19:00 Ranheim - KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
    • 19:00 Sogndal - Mjondalen Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
    • 20:00 Elfsborg - Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
    • 20:00 Kalmar - Varnamo İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
    • 20:00 Malmö - Helsingborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
    • 20:00 Sirius - Göteborg İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
    • 20:00 Brommapojkarna - Östersunds İsveç Superettan Bilyoner TV
    • 20:00 Landskrona - Örebro İsveç Superettan Bilyoner TV

    27 Haziran Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? #1


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