Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.

Öte yandan Ali Şansalan'ın yönettiği son derbi, 17 Ekim 2021'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıydı.





İşte haftanın hakemleri

Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu

Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan

Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu

Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay

Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler

Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan

Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek

Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler