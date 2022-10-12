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    Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi

    Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi

    Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.
    • 12.10.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 13:35
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    Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

    Haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçı Ali Şansalan yönetecek.

    Öte yandan Ali Şansalan'ın yönettiği son derbi, 17 Ekim 2021'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıydı.

    Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi #1

    İşte haftanın hakemleri

    Alanyaspor - Antalyaspor: Y. Kemal Uğurlu

    Karagümrük - Hatayspor: Volkan Bayarslan

    Kasımpaşa - Adana Demirspor: T. Kaan Numanoğlu

    Konyaspor - Gaziantep: Çağdaş Altay

    Kayserispor - Galatasaray: Arda Kardeşler

    Başakşehir - İstanbulspor: Erkan Özdamar

    Beşiktaş - Trabzonspor: Ali Şansalan

    Sivasspor - Giresunspor: Bahattin Şimşek

    Ankaragücü - Fenerbahçe: Halil Umut Meler


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