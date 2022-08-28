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    28 AĞUSTOS PAZAR 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 28.08.2022 - 11:56
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    28 AĞUSTOS PAZAR 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    Futbol Fransa Ligue 1 Nantes - Toulouse takımları karşı karşıya geliyor. 28.08.2022 | Pazar günü saat 14:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports Max 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol İskoçya Premier Lig Dundee United - Celtic takımları karşı karşıya geliyor. 28.08.2022 | Pazar günü saat 14:00 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol Almanya Bundesliga 2 Kaiserslautern - Magdeburg takımları karşı karşıya geliyor. 28.08.2022 | Pazar günü saat 14:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 2, Tivibu Spor 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol Almanya Bundesliga 2 Holstein Kiel - Sandhausen takımları karşı karşıya geliyor. 28.08.2022 | Pazar günü saat 14:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol İngiltere Premier Lig Aston Villa - West Ham takımları karşı karşıya geliyor. 28.08.2022 | Pazar günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports beIN Connect aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol İngiltere Premier Lig Wolverhampton - Newcastle takımları karşı karşıya geliyor. 28.08.2022 | Pazar günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol Fransa Ligue 1 Brest - Montpellier takımları karşı karşıya geliyor. 28.08.2022 | Pazar günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports beIN Connect aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol Fransa Ligue 1 Lorient - Clermont takımları karşı karşıya geliyor. 28.08.2022 | Pazar günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports beIN Connect aracılığıyla naklen yayınlanacak.

    Futbol Fransa Ligue 1 Nice - Marsilya takımları karşı karşıya geliyor. 28.08.2022 | Pazar günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports Max 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.


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