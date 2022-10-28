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    28 EKİM CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 28.10.2022 - 14:14
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    28 EKİM CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    18:00 Chindia Targoviste - BotosaniRomanya Liga 1Bilyoner TV

    18:30 Domzale - ND GoricaSlovenya 1. LigiBilyoner TV

    18:30 Zlate Moravce - ZilinaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

    19:00 Sibenik - VarazdinHırvatistan 1. LigiBilyoner TV

    19:00 Legnica - Pogon SzczecinPolonya EkstraklasaBilyoner TV19:10Amstetten - GrazerAvusturya 1. LigiBilyoner TV

    19:10 First Vienna - Vorwarts SteyrAvusturya 1. LigiBilyoner TV

    19:10 St.Polten - Austria IIAvusturya 1. LigiBilyoner TV

    19:30 Greuther Fürth - Arminia BielefeldAlmanya Bundesliga 2.Tivibu Spor 2, Bein Sports Max 1, Bilyoner TV

    19:30 Magdeburg - HeidenheimAlmanya Bundesliga 2Bein Sports 4, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

    20:00 Fatih Karagümrük - GalatasaraySpor Toto Süper LigBein Sports 1

    20:00 Altınordu - Y.MalatyasporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports 2

    20:00 Nordsjaelland - AC HorsensDanimarka Süper LigiBilyoner TV

    20:00 Helsingor - VendsysselDanimarka 1. LigiBilyoner TV

    20:30 Neuchatel Xamax - Thunİsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

    20:30 Yverdon - FC Lausanneİsviçre Challenge LigiBilyoner TV.


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