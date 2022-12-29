Petrol
82.86
-1.35%
Euro
19.9356
0.40%
Dolar
18.7182
0.04%
Altın
1.086
0.06%
Borsa
5427
1.52%
Bitcoin
314.604
-0.33%
BTXN Coin
6.01
0.00%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    29 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 29.12.2022 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    29 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    17.00 Sivasspor-Galatasaray beIN Sports 1

    17.00 Giresunspor-Gaziantep FK beIN Sports 2

    20.00 Beşiktaş-Adana Demir beIN Sports 1


    Rusya: Sırbistan'ın yanındayız
    Dünya

    Rusya: Sırbistan'ın yanındayız

    İstismarla suçlanan babanın beraat kararı Yargıtay'da bozuldu
    3. Sayfa

    İstismarla suçlanan babanın beraat kararı Yargıtay'da bozuldu

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Görüş Bildir