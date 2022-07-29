29 Temmuz Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

29 Temmuz Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

18:00Lahti - IlvesFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

18:00Zilina - Banska BystricaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

18:00Banga - Dziugas TelsiaiLitvanya A LygaBilyoner TV

18:30Arges - ClujRomanya Liga 1Bilyoner TV

19:00Piast Gliwice - KGHM ZaglebiePolonya EkstraklasaBilyoner TV

19:00Dynamo Dresden - StuttgartAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

19:00Kaan Marienborn - NürnbergAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

19:00Neustrelitz - KarlsruheAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

19:10BW Linz - Austria IIAvusturya 1. Ligi Bilyoner TV

19:10Dornbirn - AmstettenAvusturya 1. LigiBilyoner TV

19:10Kapfenberg Bulls - HornAvusturya 1. Ligi Bilyoner TV

19:10Liefering - Vorwarts SteyrAvusturya 1. LigiBilyoner TV

19:10Rapid Wien 2 - St.PoltenAvusturya 1. LigiBilyoner TV

19:30Fredericia - NaestvedDanimarka 1. LigiBilyoner TV

19:30Hobro - HelsingorDanimarka 1. LigiBilyoner TV

19:55Sibenik - Lokomotiv ZagrebHırvatistan 1. LigiBilyoner TV

20:00Ankaragücü - GençlerbirliğiTSYD Ankara KupasıTRT Spor

20:00Odense - FC MidtjyllandDanimarka Süper Ligi

Bilyoner TV20:00Shakhtyor Soligorsk - SlutskBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

21:15ND Gorica - RadomljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV

21:30Farul Constanta - Chindia TargovisteRomanya Liga 1Bilyoner TV

21:30Admira - GrazerAvusturya 1. LigiBilyoner TV

21:30Cracovia Krakow - Legia VarşovaPolonya EkstraklasaBilyoner TV

21:45Everton - Dinamo KievHazırlık MaçıDinamo TV Youtube

21:45Newcastle - AtalantaHazırlık MaçıYayın yok2

1:45St.Gilloise - CharleroiBelçika Pro LeagueBilyoner TV

21:451860 Münih - B.DortmundAlmanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

22:00Udinese - ChelseaHazırlık MaçıBilyoner TV