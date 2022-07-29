- Haberler
- Futbol Haberleri
- 29 Temmuz Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
29 Temmuz Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 29.07.2022 - 10:19
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
18:00Lahti - IlvesFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
18:00Zilina - Banska BystricaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV
18:00Banga - Dziugas TelsiaiLitvanya A LygaBilyoner TV
18:30Arges - ClujRomanya Liga 1Bilyoner TV
19:00Piast Gliwice - KGHM ZaglebiePolonya EkstraklasaBilyoner TV
19:00Dynamo Dresden - StuttgartAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
19:00Kaan Marienborn - NürnbergAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
19:00Neustrelitz - KarlsruheAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
19:10BW Linz - Austria IIAvusturya 1. Ligi Bilyoner TV
19:10Dornbirn - AmstettenAvusturya 1. LigiBilyoner TV
19:10Kapfenberg Bulls - HornAvusturya 1. Ligi Bilyoner TV
19:10Liefering - Vorwarts SteyrAvusturya 1. LigiBilyoner TV
19:10Rapid Wien 2 - St.PoltenAvusturya 1. LigiBilyoner TV
19:30Fredericia - NaestvedDanimarka 1. LigiBilyoner TV
19:30Hobro - HelsingorDanimarka 1. LigiBilyoner TV
19:55Sibenik - Lokomotiv ZagrebHırvatistan 1. LigiBilyoner TV
20:00Ankaragücü - GençlerbirliğiTSYD Ankara KupasıTRT Spor
20:00Odense - FC MidtjyllandDanimarka Süper Ligi
Bilyoner TV20:00Shakhtyor Soligorsk - SlutskBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
21:15ND Gorica - RadomljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV
21:30Farul Constanta - Chindia TargovisteRomanya Liga 1Bilyoner TV
21:30Admira - GrazerAvusturya 1. LigiBilyoner TV
21:30Cracovia Krakow - Legia VarşovaPolonya EkstraklasaBilyoner TV
21:45Everton - Dinamo KievHazırlık MaçıDinamo TV Youtube
21:45Newcastle - AtalantaHazırlık MaçıYayın yok2
1:45St.Gilloise - CharleroiBelçika Pro LeagueBilyoner TV
21:451860 Münih - B.DortmundAlmanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV
22:00Udinese - ChelseaHazırlık MaçıBilyoner TV