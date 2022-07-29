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    29 Temmuz Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 29.07.2022 - 10:19
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    29 Temmuz Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    18:00Lahti - IlvesFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

    18:00Zilina - Banska BystricaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

    18:00Banga - Dziugas TelsiaiLitvanya A LygaBilyoner TV

    18:30Arges - ClujRomanya Liga 1Bilyoner TV

    19:00Piast Gliwice - KGHM ZaglebiePolonya EkstraklasaBilyoner TV

    19:00Dynamo Dresden - StuttgartAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    19:00Kaan Marienborn - NürnbergAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    19:00Neustrelitz - KarlsruheAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

    19:10BW Linz - Austria IIAvusturya 1. Ligi Bilyoner TV

    19:10Dornbirn - AmstettenAvusturya 1. LigiBilyoner TV

    19:10Kapfenberg Bulls - HornAvusturya 1. Ligi Bilyoner TV

    19:10Liefering - Vorwarts SteyrAvusturya 1. LigiBilyoner TV

    19:10Rapid Wien 2 - St.PoltenAvusturya 1. LigiBilyoner TV

    19:30Fredericia - NaestvedDanimarka 1. LigiBilyoner TV

    19:30Hobro - HelsingorDanimarka 1. LigiBilyoner TV

    19:55Sibenik - Lokomotiv ZagrebHırvatistan 1. LigiBilyoner TV

    20:00Ankaragücü - GençlerbirliğiTSYD Ankara KupasıTRT Spor

    20:00Odense - FC MidtjyllandDanimarka Süper Ligi

    Bilyoner TV20:00Shakhtyor Soligorsk - SlutskBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

    21:15ND Gorica - RadomljeSlovenya 1. LigiBilyoner TV

    21:30Farul Constanta - Chindia TargovisteRomanya Liga 1Bilyoner TV

    21:30Admira - GrazerAvusturya 1. LigiBilyoner TV

    21:30Cracovia Krakow - Legia VarşovaPolonya EkstraklasaBilyoner TV

    21:45Everton - Dinamo KievHazırlık MaçıDinamo TV Youtube

    21:45Newcastle - AtalantaHazırlık MaçıYayın yok2

    1:45St.Gilloise - CharleroiBelçika Pro LeagueBilyoner TV

    21:451860 Münih - B.DortmundAlmanya Kupası DFB Pokal Bilyoner TV

    22:00Udinese - ChelseaHazırlık MaçıBilyoner TV


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