Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
361.518
0.26%
BTXN Coin
9.37
-2.19%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
    • 16.10.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 19:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 10. haftasındaki dev kapışmada Beşiktaş ile Trabzonspor İstanbul'da kozlarını paylaşıyor.

    Dolmabahçe'de oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

    Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Nefes kesen mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez


    Kaza yapan sürücüyü itfaiye eri sakinleştirdi
    3. Sayfa

    Kaza yapan sürücüyü itfaiye eri sakinleştirdi

    Opel modellerinde ekim kampanyaları
    Otomobil

    Opel modellerinde ekim kampanyaları

    Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın son aşamalarındayız
    Gündem

    Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın son aşamalarındayız

    Görüş Bildir