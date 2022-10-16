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Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.
- 16.10.2022 - 18:55
- Güncelleme : 16.10.2022 - 19:54
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev kapışmada Beşiktaş ile Trabzonspor İstanbul'da kozlarını paylaşıyor.
Dolmabahçe'de oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Nefes kesen mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez