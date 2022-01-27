3 büyükler için hüsran sezonu! Süper Lig'in 23. haftasında bakın neler olmuş...

Süper Lig'in 23. haftası nefes kesen karşılaşmalara sahne olurken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray toplam 7 puan kaybetti. En fazla golü ise çıkışı durdurulamayan Adana Demirspor kaydetti.

Süper Lig'in 23. haftası nefes kesen karşılaşmalara sahne olurken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray istenileni veremedi.

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından aradaki puan farkı gittikçe açılırken, Konya yarışı bırakmamaya kararlı.

Ligde ikinci sırada yer alan ve 1 maçı eksik Konyaspor, İzmir’de Altay ile karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 45 puanla takibini sürdürdü.

23. haftada 3 büyükler toplam 7 puan kaybederken, deplasman takımlarının kazanmaları dikkati çekti.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplam 7 puan kaybettiği haftada en fazla golü Adana Demirspor kaydetti.

24. haftaya az bir süre kalırken, 3 büyüklerin ne yapacağı merak konusu oldu. Zor günler yaşayan Galatasaray, 15. sırada ve küme düşme hattında yer alıyor.

23. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

Francesco Farioli yönetiminde Alanyaspor, ligin flaş takımı Giresunspor’u deplasmanda 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Akdeniz ekibi 38 puanla ligde 3. sıraya yükselerek Avrupa Kupaları'na katılımda iddiasını artırdı.

Süper Lig’de 23. hafta oynanan 10 karşılaşmada toplam 24 gol atılırken, en farklı maç Adana’da oynandı. Adana Demirspor sahasında Karagümrük’ü 5-0 yendi.

4 ekibin deplasmanda kazandığı haftada 2 karşılaşmada da gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa ve Alanyaspor ise bu hafta 3'er kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Kasımpaşa’nın çıkışında önemli rol oynayan Umut Bozok, son 6 maçta 5 gol kaydederken, ligde gol sayısını 11’e çıkardı. 25 yaşındaki futbolcu gol krallığı yarışında Karagümrüklü Aleksandar Pesic’in ardından, Trabzonsporlu Cornelius ile ikinciliği paylaşıyor.

Beşiktaş maçının son 14 dakikasında forma şansı bulan Pesic, gol sevinci yaşayamazken 12 golle gol krallığı yarışında lider konumda yer alıyor.

Ligde 27 puanla 13. sırada yer alan Kasımpaşa, üst üste 5. galibiyetini alırken, Göztepe de İstanbul’da 2-1 kazandığı Başakşehir maçı ile birlikte üst üste 4. galibiyetini elde etti.

16 puanla ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini 13 maça çıkarırken, Altay da kötü gidişatını sürdürdü. İzmir temsilcisi 16 maçtır kazanamazken, üst üste 8. mağlubiyetini aldı.

Ligde 23. hafta itibarıyla Avrupa Kupaları’nı hedefleyen takımlar ile küme düşme hattında puanların yakın olması rekabeti artırdı.

3 BÜYÜKLER İÇİN HÜSRAN SEZONU

Bu sezon yaşadığı puan kayıpları ile taraftarlarında hayal kırıklığı yaşatan 3 büyükler 23. haftayı puan kayıpları ile geçti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş deplasmanda 2 puan bırakırken, Galatasaray ise evinde Trabzonspor’a kaybetti.

Sarı-lacivertliler zirvenin 17 puan gerisinde kalırken, siyah-beyazlılar 18, sarı-kırmızılılar ise 27 puan farkla 15. sırada kendisine yer buldu.