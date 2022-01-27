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    3 büyükler için hüsran sezonu! Süper Lig'in 23. haftasında bakın neler olmuş...

    Süper Lig'in 23. haftası nefes kesen karşılaşmalara sahne olurken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray toplam 7 puan kaybetti. En fazla golü ise çıkışı durdurulamayan Adana Demirspor kaydetti.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 16:39
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    3 büyükler için hüsran sezonu! Süper Lig'in 23. haftasında bakın neler olmuş...

    Süper Lig'in 23. haftası nefes kesen karşılaşmalara sahne olurken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray istenileni veremedi.

    Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından aradaki puan farkı gittikçe açılırken, Konya yarışı bırakmamaya kararlı.

    Ligde ikinci sırada yer alan ve 1 maçı eksik Konyaspor, İzmir’de Altay ile karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 45 puanla takibini sürdürdü.

    23. haftada 3 büyükler toplam 7 puan kaybederken, deplasman takımlarının kazanmaları dikkati çekti.

    Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplam 7 puan kaybettiği haftada en fazla golü Adana Demirspor kaydetti.

    24. haftaya az bir süre kalırken, 3 büyüklerin ne yapacağı merak konusu oldu. Zor günler yaşayan Galatasaray, 15. sırada ve küme düşme hattında yer alıyor.

    23. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

    • Francesco Farioli yönetiminde Alanyaspor, ligin flaş takımı Giresunspor’u deplasmanda 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
    • Akdeniz ekibi 38 puanla ligde 3. sıraya yükselerek Avrupa Kupaları'na katılımda iddiasını artırdı.
    • Süper Lig’de 23. hafta oynanan 10 karşılaşmada toplam 24 gol atılırken, en farklı maç Adana’da oynandı. Adana Demirspor sahasında Karagümrük’ü 5-0 yendi.
    • 4 ekibin deplasmanda kazandığı haftada 2 karşılaşmada da gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa ve Alanyaspor ise bu hafta 3'er kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
    • Kasımpaşa’nın çıkışında önemli rol oynayan Umut Bozok, son 6 maçta 5 gol kaydederken, ligde gol sayısını 11’e çıkardı. 25 yaşındaki futbolcu gol krallığı yarışında Karagümrüklü Aleksandar Pesic’in ardından, Trabzonsporlu Cornelius ile ikinciliği paylaşıyor.
    • Beşiktaş maçının son 14 dakikasında forma şansı bulan Pesic, gol sevinci yaşayamazken 12 golle gol krallığı yarışında lider konumda yer alıyor.
    • Ligde 27 puanla 13. sırada yer alan Kasımpaşa, üst üste 5. galibiyetini alırken, Göztepe de İstanbul’da 2-1 kazandığı Başakşehir maçı ile birlikte üst üste 4. galibiyetini elde etti.
    • 16 puanla ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini 13 maça çıkarırken, Altay da kötü gidişatını sürdürdü. İzmir temsilcisi 16 maçtır kazanamazken, üst üste 8. mağlubiyetini aldı.
    • Ligde 23. hafta itibarıyla Avrupa Kupaları’nı hedefleyen takımlar ile küme düşme hattında puanların yakın olması rekabeti artırdı.

    3 büyükler için hüsran sezonu! Süper Lig in 23. haftasında bakın neler olmuş... #1

    3 BÜYÜKLER İÇİN HÜSRAN SEZONU

    Bu sezon yaşadığı puan kayıpları ile taraftarlarında hayal kırıklığı yaşatan 3 büyükler 23. haftayı puan kayıpları ile geçti.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş deplasmanda 2 puan bırakırken, Galatasaray ise evinde Trabzonspor’a kaybetti.

    Sarı-lacivertliler zirvenin 17 puan gerisinde kalırken, siyah-beyazlılar 18, sarı-kırmızılılar ise 27 puan farkla 15. sırada kendisine yer buldu.

    3 büyükler için hüsran sezonu! Süper Lig in 23. haftasında bakın neler olmuş... #2

    3 büyükler için hüsran sezonu! Süper Lig in 23. haftasında bakın neler olmuş... #3


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