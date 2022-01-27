- Haberler
- Futbol Haberleri
- 3 büyükler için hüsran sezonu! Süper Lig'in 23. haftasında bakın neler olmuş...
3 büyükler için hüsran sezonu! Süper Lig'in 23. haftasında bakın neler olmuş...
- İHA
- 27.01.2022 - 16:39
Süper Lig'in 23. haftası nefes kesen karşılaşmalara sahne olurken, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray istenileni veremedi.
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından aradaki puan farkı gittikçe açılırken, Konya yarışı bırakmamaya kararlı.
Ligde ikinci sırada yer alan ve 1 maçı eksik Konyaspor, İzmir’de Altay ile karşılaşırken sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 45 puanla takibini sürdürdü.
23. haftada 3 büyükler toplam 7 puan kaybederken, deplasman takımlarının kazanmaları dikkati çekti.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın toplam 7 puan kaybettiği haftada en fazla golü Adana Demirspor kaydetti.
24. haftaya az bir süre kalırken, 3 büyüklerin ne yapacağı merak konusu oldu. Zor günler yaşayan Galatasaray, 15. sırada ve küme düşme hattında yer alıyor.
23. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ
- Francesco Farioli yönetiminde Alanyaspor, ligin flaş takımı Giresunspor’u deplasmanda 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
- Akdeniz ekibi 38 puanla ligde 3. sıraya yükselerek Avrupa Kupaları'na katılımda iddiasını artırdı.
- Süper Lig’de 23. hafta oynanan 10 karşılaşmada toplam 24 gol atılırken, en farklı maç Adana’da oynandı. Adana Demirspor sahasında Karagümrük’ü 5-0 yendi.
- 4 ekibin deplasmanda kazandığı haftada 2 karşılaşmada da gol sesi çıkmadı. Kasımpaşa ve Alanyaspor ise bu hafta 3'er kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
- Kasımpaşa’nın çıkışında önemli rol oynayan Umut Bozok, son 6 maçta 5 gol kaydederken, ligde gol sayısını 11’e çıkardı. 25 yaşındaki futbolcu gol krallığı yarışında Karagümrüklü Aleksandar Pesic’in ardından, Trabzonsporlu Cornelius ile ikinciliği paylaşıyor.
- Beşiktaş maçının son 14 dakikasında forma şansı bulan Pesic, gol sevinci yaşayamazken 12 golle gol krallığı yarışında lider konumda yer alıyor.
- Ligde 27 puanla 13. sırada yer alan Kasımpaşa, üst üste 5. galibiyetini alırken, Göztepe de İstanbul’da 2-1 kazandığı Başakşehir maçı ile birlikte üst üste 4. galibiyetini elde etti.
- 16 puanla ligin dibine demir atan Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini 13 maça çıkarırken, Altay da kötü gidişatını sürdürdü. İzmir temsilcisi 16 maçtır kazanamazken, üst üste 8. mağlubiyetini aldı.
- Ligde 23. hafta itibarıyla Avrupa Kupaları’nı hedefleyen takımlar ile küme düşme hattında puanların yakın olması rekabeti artırdı.
3 BÜYÜKLER İÇİN HÜSRAN SEZONU
Bu sezon yaşadığı puan kayıpları ile taraftarlarında hayal kırıklığı yaşatan 3 büyükler 23. haftayı puan kayıpları ile geçti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş deplasmanda 2 puan bırakırken, Galatasaray ise evinde Trabzonspor’a kaybetti.
Sarı-lacivertliler zirvenin 17 puan gerisinde kalırken, siyah-beyazlılar 18, sarı-kırmızılılar ise 27 puan farkla 15. sırada kendisine yer buldu.