3 eksik birden: Monaco’nun Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam konuk olacağı Monaco'da Eric Dier, Christian Mawissa ve Ansu Fati sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 15:28
  • Monaco, Galatasaray maçı kadrosunda Eric Dier, Christian Mawissa ve Ansu Fati'yi sakatlıkları nedeniyle bulunduramayacak.
  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak ve bazı oyuncularını kadroya dahil etmedi.
  • Monaco, eksik oyuncularına rağmen Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında evinde mücadele edecek.

Temsilcimiz Galatasaray, ilk 24’ü garantileme adına Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Monaco’ya konuk oluyor.

II. Louis Stadı’ndaki maçta sarı kırmızılı ekipte Lemina, Kaan, Singo, Arda, Eren, Metehan ve Kazımcan kadroda yer almayacak.

DIER, MAWISSA VE FATI YOK

Fransa temsilcisi Monaco da kamp kadrosunu açıkladı.

Fransız ekibi 3 oyuncusunu Galatasaray karşısında kullanamayacak.

Monaco, Eric Dier, Christian Mawissa ve Ansu Fati'nin sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmadığını duyurdu.

