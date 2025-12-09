3 eksik birden: Monaco’nun Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

- Monaco, Galatasaray maçı kadrosunda Eric Dier, Christian Mawissa ve Ansu Fati'yi sakatlıkları nedeniyle bulunduramayacak.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak ve bazı oyuncularını kadroya dahil etmedi.
- Monaco, eksik oyuncularına rağmen Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında evinde mücadele edecek.
Temsilcimiz Galatasaray, ilk 24’ü garantileme adına Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Monaco’ya konuk oluyor.
II. Louis Stadı’ndaki maçta sarı kırmızılı ekipte Lemina, Kaan, Singo, Arda, Eren, Metehan ve Kazımcan kadroda yer almayacak.
DIER, MAWISSA VE FATI YOK
Fransa temsilcisi Monaco da kamp kadrosunu açıkladı.
Fransız ekibi 3 oyuncusunu Galatasaray karşısında kullanamayacak.
Monaco, Eric Dier, Christian Mawissa ve Ansu Fati'nin sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmadığını duyurdu.