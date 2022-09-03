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- 3 EYLÜL CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
3 EYLÜL CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 03.09.2022 - 12:33
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
14:00Paderborn - MagdeburgAlmanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
14:00Jahn Regensburg - Holstein KielAlmanya Bundesliga 2Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
14:30Everton - Liverpoolİngiltere Premier LigBein Sports 31
4:30Celtic - Glasgow Rangersİskoçya Premier LigS Sport Plus, Bilyoner TV
14:30Isloch Minsk - Energetik BGUBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
15:00Mallorca - Gironaİspanya La LigaBilyoner TV
15:00Shamakhi - TuranAzerbaycan Premier LigiCBC Sport
15:00Ascoli - Cittadellaİtalya Serie BBilyoner TV
15:00Bari - Spalİtalya Serie B Bilyoner TV
15:00Brescia - Perugiaİtalya Serie BBilyoner TV
15:00Frosinone - Comoİtalya Serie BBilyoner TV
15:00Reggina - Palermoİtalya Serie BBilyoner TV
15:00Ternana - Cosenzaİtalya Serie BBilyoner TV15:00Venezia - Beneventoİtalya Serie BBilyoner TV
15:00Alaves - Las Palmasİspanya La Liga 2Bilyoner TV
15:00Dynamo Dresden - Borussia Dortmund 2Almanya Bundesliga 3Almanya FF Youtube
15:45Türkiye - AlmanyaFIFA Kadınlar Dünya Kupası ElemeleriSportstv
16:00Fiorentina - Juventusİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
16:00Östersunds - Vasteraasİsveç SuperettanBilyoner TV,
16:00Paris FC - BordeauxFransa Ligue 2Bilyoner TV
16:00Stal Mielec - Slask WroclawPolonya EkstraklasaBilyoner TV
16:30Bochum - Werder BremenAlmanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
16:30B.Leverkusen - FreiburgAlmanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV
16:30Stuttgart - Schalke 04Almanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV
16:30Union Berlin - Bayern MünihAlmanya BundesligaTivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
16:30Wolfsburg - KölnAlmanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV
16:30Tuzlaspor - BB ErzurumsporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 1
16:30FC Vitebsk - BelshinaBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
16:30Burton Albion - Montevideo CityUruguay Premier LigiBilyoner TV
17:00Bodrumspor - EyüpsporSpor Toto 1. LigTRT Avaz, Bein Sports 2
17:00Akhisarspor - Arguvan Bld.TFF 3. LigYayın yok
17:00Brentford - Leeds Unitedİngiltere Premier LigBein Sports beIN Connect
17:00Newcastle - Crystal Palaceİngiltere Premier LigBein Sports beIN Connect
17:00Nottingham Forest - Bournemouthİngiltere Premier LigBein Sports beIN Connect
17:00Tottenham - Fulhamİngiltere Premier LigBein Sports 3
17:00Wolverhampton - Southamptonİngiltere Premier LigBein Sports beIN Connect
17:00Chelsea - West Hamİngiltere Premier LigBein Sports Max 2
17:00Hibernian - Kilmarnockİskoçya Premier LigBilyoner TV
17:00Livingston - Heartsİskoçya Premier LigBilyoner TV
17:00Motherwell - Dundee Unitedİskoçya Premier LigBilyoner TV
17:00Ross Country - Aberdeenİskoçya Premier LigBilyoner TV
17:00St.Johnstone - St.Mirrenİskoçya Premier LigBilyoner TV
17:00Genk - St.TruidenBelçika Pro LeagueBilyoner TV
17:00KuPS - IlvesFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
17:00SJK - VPSFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
17:00Novorizontino - CSABrezilya Serie BBilyoner TV
17:00Asane - BrannNorveç 1. LigiBilyoner TV
17:00Blackburn Rovers - Bristol Cityİngiltere ChampionshipYayın yok
17:00Club Brugge U23 - BeerschotBelçika 1. B LigiBilyoner TV
17:00Ceske Budejovice - Mlada BoleslavÇekya 1.LigiBilyoner TV
17:00Slovan Liberec - Viktoria PlzenÇekya 1.LigiBilyoner TV
17:00Teplice - JablonecÇekya 1.LigiBilyoner TV
17:00Narva - TammekaEstonya Premium LigaSoccernet Youtube
17:15Real Madrid - Real Betisİspanya La LigaS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
17:15Genoa - Parmaİtalya Serie BBilyoner TV
17:15Villarreal B - Mirandesİspanya La Liga 2Bilyoner TV
17:30Ajax - CambuurHollanda EredivisieBilyoner TV
17:45Lamia - Asteras TripolisYunanistan Süper LigiBilyoner TV
18:00Auxerre - MarsilyaFransa Ligue 1Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV
18:00Orgryte - Landskronaİsveç SuperettanBilyoner TV
18:00Austria Vienna - Aus LustenauAvusturya BundesligaBilyoner TV
18:00Salzburg - WSG TirolAvusturya BundesligaBilyoner TV
18:00Sturm Graz - HartbergAvusturya BundesligaBilyoner TV
18:30Maribor - Tabor SezanaSlovenya 1. LigiBilyoner TV
18:30Zhodino - Slavia MozyrBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV
18:30Lechia Gdansk - WartaPolonya EkstraklasaBilyoner TV
19:00Milan - Interİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
19:00UTA Arad - Chindia TargovisteRomanya Liga 1Bilyoner TV
19:00Banska Bystrica - Slovan BratislavaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV
19:00Dunajska Streda - MichalovceSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV
19:00Mikulas - SkalicaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV