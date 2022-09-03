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    3 EYLÜL CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 03.09.2022 - 12:33
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    3 EYLÜL CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    14:00Paderborn - MagdeburgAlmanya Bundesliga 2 Bein Sports 4, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

    14:00Jahn Regensburg - Holstein KielAlmanya Bundesliga 2Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

    14:30Everton - Liverpoolİngiltere Premier LigBein Sports 31

    4:30Celtic - Glasgow Rangersİskoçya Premier LigS Sport Plus, Bilyoner TV

    14:30Isloch Minsk - Energetik BGUBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

    15:00Mallorca - Gironaİspanya La LigaBilyoner TV

    15:00Shamakhi - TuranAzerbaycan Premier LigiCBC Sport

    15:00Ascoli - Cittadellaİtalya Serie BBilyoner TV

    15:00Bari - Spalİtalya Serie B Bilyoner TV

    15:00Brescia - Perugiaİtalya Serie BBilyoner TV

    15:00Frosinone - Comoİtalya Serie BBilyoner TV

    15:00Reggina - Palermoİtalya Serie BBilyoner TV

    15:00Ternana - Cosenzaİtalya Serie BBilyoner TV15:00Venezia - Beneventoİtalya Serie BBilyoner TV

    15:00Alaves - Las Palmasİspanya La Liga 2Bilyoner TV

    15:00Dynamo Dresden - Borussia Dortmund 2Almanya Bundesliga 3Almanya FF Youtube

    15:45Türkiye - AlmanyaFIFA Kadınlar Dünya Kupası ElemeleriSportstv

    16:00Fiorentina - Juventusİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

    16:00Östersunds - Vasteraasİsveç SuperettanBilyoner TV,

    16:00Paris FC - BordeauxFransa Ligue 2Bilyoner TV

    16:00Stal Mielec - Slask WroclawPolonya EkstraklasaBilyoner TV

    16:30Bochum - Werder BremenAlmanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

    16:30B.Leverkusen - FreiburgAlmanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV

    16:30Stuttgart - Schalke 04Almanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV

    16:30Union Berlin - Bayern MünihAlmanya BundesligaTivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

    16:30Wolfsburg - KölnAlmanya BundesligaBein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 5, Bilyoner TV

    16:30Tuzlaspor - BB ErzurumsporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 1

    16:30FC Vitebsk - BelshinaBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

    16:30Burton Albion - Montevideo CityUruguay Premier LigiBilyoner TV

    17:00Bodrumspor - EyüpsporSpor Toto 1. LigTRT Avaz, Bein Sports 2

    17:00Akhisarspor - Arguvan Bld.TFF 3. LigYayın yok

    17:00Brentford - Leeds Unitedİngiltere Premier LigBein Sports beIN Connect

    17:00Newcastle - Crystal Palaceİngiltere Premier LigBein Sports beIN Connect

    17:00Nottingham Forest - Bournemouthİngiltere Premier LigBein Sports beIN Connect

    17:00Tottenham - Fulhamİngiltere Premier LigBein Sports 3

    17:00Wolverhampton - Southamptonİngiltere Premier LigBein Sports beIN Connect

    17:00Chelsea - West Hamİngiltere Premier LigBein Sports Max 2

    17:00Hibernian - Kilmarnockİskoçya Premier LigBilyoner TV

    17:00Livingston - Heartsİskoçya Premier LigBilyoner TV

    17:00Motherwell - Dundee Unitedİskoçya Premier LigBilyoner TV

    17:00Ross Country - Aberdeenİskoçya Premier LigBilyoner TV

    17:00St.Johnstone - St.Mirrenİskoçya Premier LigBilyoner TV

    17:00Genk - St.TruidenBelçika Pro LeagueBilyoner TV

    17:00KuPS - IlvesFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

    17:00SJK - VPSFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

    17:00Novorizontino - CSABrezilya Serie BBilyoner TV

    17:00Asane - BrannNorveç 1. LigiBilyoner TV

    17:00Blackburn Rovers - Bristol Cityİngiltere ChampionshipYayın yok

    17:00Club Brugge U23 - BeerschotBelçika 1. B LigiBilyoner TV

    17:00Ceske Budejovice - Mlada BoleslavÇekya 1.LigiBilyoner TV

    17:00Slovan Liberec - Viktoria PlzenÇekya 1.LigiBilyoner TV

    17:00Teplice - JablonecÇekya 1.LigiBilyoner TV

    17:00Narva - TammekaEstonya Premium LigaSoccernet Youtube

    17:15Real Madrid - Real Betisİspanya La LigaS Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

    17:15Genoa - Parmaİtalya Serie BBilyoner TV

    17:15Villarreal B - Mirandesİspanya La Liga 2Bilyoner TV

    17:30Ajax - CambuurHollanda EredivisieBilyoner TV

    17:45Lamia - Asteras TripolisYunanistan Süper LigiBilyoner TV

    18:00Auxerre - MarsilyaFransa Ligue 1Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV

    18:00Orgryte - Landskronaİsveç SuperettanBilyoner TV

    18:00Austria Vienna - Aus LustenauAvusturya BundesligaBilyoner TV

    18:00Salzburg - WSG TirolAvusturya BundesligaBilyoner TV

    18:00Sturm Graz - HartbergAvusturya BundesligaBilyoner TV

    18:30Maribor - Tabor SezanaSlovenya 1. LigiBilyoner TV

    18:30Zhodino - Slavia MozyrBelarus Vysshaya LigaBilyoner TV

    18:30Lechia Gdansk - WartaPolonya EkstraklasaBilyoner TV

    19:00Milan - Interİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

    19:00UTA Arad - Chindia TargovisteRomanya Liga 1Bilyoner TV

    19:00Banska Bystrica - Slovan BratislavaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

    19:00Dunajska Streda - MichalovceSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV

    19:00Mikulas - SkalicaSlovakya Fortuna LigiBilyoner TV


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