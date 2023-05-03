3 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

15:00 Orduspor - Alanya Kestel TFF 3. Lig Altaş TV Ordu

15:00 Altınordu - Beşiktaş TFF Elit U19 Ligi 3'üncülük Maçı Smart Spor HD Spor Smart D Smart GO

15:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV

18:00 Galatasaray - M.Başakşehir TFF Elit U19 Ligi Final GS TVSmart Spor 2Spor Smart 2

18:30 Radomlje - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Atalanta - Spezia İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV

19:00 Juventus - Lecce İtalya Serie A CBC Sport S Sport Plus Bilyoner TV

19:00 Salernitana - Fiorentina İtalya Serie A Bilyoner TV

19:00 Sampdoria - Torino İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV

19:00 Bryne - Fredrikstad Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Hodd - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Jerv - Mjondalen Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Molde - Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

20:00 Elfsborg - Halmstads İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Hacken - Djurgarden İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Aris - Volos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

20:00 Panathinaikos - PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

20:30 Valencia - Villarreal İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV

20:30 Sivasspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

21:15 ND Gorica - NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV

21:30 St.Gilloise - Antwerp Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

21:45 Stuttgart - Frankfurt Almanya Kupasi DFB Pokal Yarı Final VOLE Youtube

22:00 Liverpool - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

22:00 Manchester City - West Ham İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3

22:00 Brest - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

22:00 Milan - Cremonese İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV

22:00 Lazio - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV

22:00 Monza - Roma İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV

22:00 Verona - Inter İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

23:00 Atletico Madrid - Cadiz İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV

23:00 Getafe - Celta Vigo İspanya La Liga Bilyoner TV