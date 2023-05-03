3 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
15:00 Orduspor - Alanya Kestel TFF 3. Lig Altaş TV Ordu
15:00 Altınordu - Beşiktaş TFF Elit U19 Ligi 3'üncülük Maçı Smart Spor HD Spor Smart D Smart GO
15:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük Turkcell Kadınlar Futbol Ligi FB TV
18:00 Galatasaray - M.Başakşehir TFF Elit U19 Ligi Final GS TVSmart Spor 2Spor Smart 2
18:30 Radomlje - O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
19:00 Atalanta - Spezia İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
19:00 Juventus - Lecce İtalya Serie A CBC Sport S Sport Plus Bilyoner TV
19:00 Salernitana - Fiorentina İtalya Serie A Bilyoner TV
19:00 Sampdoria - Torino İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
19:00 Bryne - Fredrikstad Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
19:00 Hodd - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
19:00 Jerv - Mjondalen Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
19:00 Molde - Aalesund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
20:00 Elfsborg - Halmstads İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
20:00 Hacken - Djurgarden İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
20:00 Aris - Volos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
20:00 Panathinaikos - PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
20:30 Valencia - Villarreal İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV
20:30 Sivasspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
21:15 ND Gorica - NK Celje Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
21:30 St.Gilloise - Antwerp Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
21:45 Stuttgart - Frankfurt Almanya Kupasi DFB Pokal Yarı Final VOLE Youtube
22:00 Liverpool - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
22:00 Manchester City - West Ham İngiltere Premier Lig İçtimai TV Bein Sports 3
22:00 Brest - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
22:00 Milan - Cremonese İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
22:00 Lazio - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
22:00 Monza - Roma İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
22:00 Verona - Inter İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
23:00 Atletico Madrid - Cadiz İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
23:00 Getafe - Celta Vigo İspanya La Liga Bilyoner TV