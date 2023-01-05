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    3 takım PFDK'ya sevk edildi

    Süper Lig'den Galatasaray, Ankaragücü ve Kayserispor Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
    • 05.01.2023 - 19:24
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    3 takım PFDK'ya sevk edildi

    Süper Lig'de çarşamba günü oynanan Galatasaray-Ankaragücü ve Kayserispor-Fatih Karagümrük karşılaşmalarının ardından TFF 3 kulübü PFDK'ya sevk ettiğini açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Ankaragücü ve Kayserispor'un disipline gönderildiği belirtildi.

    Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk edildiler

    AA'nın haberine göre, Açıklamada, Galatasaray ile MKE Ankaragücü'nün "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle, Kayserispor'un ise "çirkin ve kötü tezahürat" ve "usulsüz seyirci alınması" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

    3 takım PFDK ya sevk edildi #1

    3 takım PFDK ya sevk edildi #2


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