30 AĞUSTOS SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

30 AĞUSTOS SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

İtalya Serie A Sassuolo - Milan takımları karşı karşıya geliyor. 30.08.2022 | Salı günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Gürcistan Erovnuli Liga Dila Gori - Saburtalo Tiflis takımları karşı karşıya geliyor. 30.08.2022 | Salı günü saat 20:00 ile başlayacak müsabaka, Gürcistan Erovmuli Liga Youtube aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig Crystal Palace - Brentford takımları karşı karşıya geliyor. 30.08.2022 | Salı günü saat 21:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports beIN Connect aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig Fulham - Brighton takımları karşı karşıya geliyor. 30.08.2022 | Salı günü saat 21:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İtalya Serie A Roma - Monza takımları karşı karşıya geliyor. 30.08.2022 | Salı günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İtalya Serie A Inter - Cremonese takımları karşı karşıya geliyor. 30.08.2022 | Salı günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus, S Sport 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İngiltere Championship QPR - Hull City takımları karşı karşıya geliyor. 30.08.2022 | Salı günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, Yayın Yok aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig Southampton - Chelsea takımları karşı karşıya geliyor. 30.08.2022 | Salı günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İskoçya Lig Kupası Glasgow Rangers - Queen of South takımları karşı karşıya geliyor. 30.08.2022 | Salı günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig Leeds United - Everton takımları karşı karşıya geliyor. 30.08.2022 | Salı günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports beIN Connect aracılığıyla naklen yayınlanacak.

İngiltere Championship Watford - Middlesbrough takımları karşı karşıya geliyor. 30.08.2022 | Salı günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Portekiz Liga NOS Benfica - Paços Ferreira takımları karşı karşıya geliyor. 30.08.2022 | Salı günü saat 22:15 ile başlayacak müsabaka, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.