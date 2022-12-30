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- 30 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?
30 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?
- 30.12.2022 - 13:17
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
19:00 Getafe – Mallorca İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus
19:00 Bordeaux – Sochaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
20:00 GD Chaves – Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner
21:05 St. Etienne – Caen Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
21:15 Cadiz – Almeria İspanya La Liga S Sport Plus
21:15 Celta Vigo – Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus
22:00 Vizela – Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner
22:45 West Ham – Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
23:00 Liverpool – Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
23:00 Annecy – Nimes Fransa Ligue 2 Bilyoner
23:00 Bastia – Valenciennes Fransa Ligue 2 Bilyoner
23:00 Grenoble – Metz Fransa Ligue 2 Bilyoner
23:00 Guingamp – Quevilly Rouen Fransa Ligue 2 Bilyoner
23:00 Laval – Amiens Fransa Ligue 2 Bilyoner
23:00 Niort – Pau Fransa Ligue 2 Bilyoner
23:00 Paris FC – Le Havre Fransa Ligue 2 Bilyoner
23:00 Rodez – JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bilyoner
23:30 Valladolid – Real Madrid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus