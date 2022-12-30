30 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

19:00 Getafe – Mallorca İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

19:00 Bordeaux – Sochaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

20:00 GD Chaves – Famalicao Portekiz Liga NOS Bilyoner

21:05 St. Etienne – Caen Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

21:15 Cadiz – Almeria İspanya La Liga S Sport Plus

21:15 Celta Vigo – Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus

22:00 Vizela – Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner

22:45 West Ham – Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

23:00 Liverpool – Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Annecy – Nimes Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Bastia – Valenciennes Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Grenoble – Metz Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Guingamp – Quevilly Rouen Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Laval – Amiens Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Niort – Pau Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Paris FC – Le Havre Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Rodez – JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:30 Valladolid – Real Madrid İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus