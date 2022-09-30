30 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

30 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

21:00Zwolle - Jong AjaxHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:00Genk U23 - DenderBelçika 1. B LigiBilyoner TV

21:00Virton - Club Brugge U23Belçika 1. B LigiBilyoner TV

21:15Alianza Atl. - U. DeportesPeru Primera-AperturaBilyoner TV

21:15FC Lausanne - FC Willİsviçre Challenge LigiBilyoner TV

21:15Thun - Neuchatel Xamaxİsviçre Challenge LigiBilyoner TV

21:30Bayern Münih - B.LeverkusenAlmanya BundesligaTivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV

21:30St.Polten - AmstettenAvusturya 1. LigiBilyoner TV

21:30Cosenza - Comoİtalya Serie BBilyoner TV

21:30Wisla Plock - Piast GliwicePolonya EkstraklasaBilyoner TV

21:45Standard Liege - SeraingBelçika Pro LeagueS Sport Plus, Bilyoner TV

21:45Bohemians 1905 - Dublinİrlanda Premier LigiBilyoner TV

21:45Dundalk - Droghedaİrlanda Premier LigiBilyoner TV

21:45St. Patricks - Derry Cityİrlanda Premier LigiBilyoner TV

22:00Angers - MarsilyaFransa Ligue 1Bilyoner TV, Bein Sports 5

22:00Athletic Bilbao - Almeriaİspanya La LigaCBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV

22:00Finn Harps - Shelbourneİrlanda Premier LigiBilyoner TV

22:00Hull City - Luton Townİngiltere ChampionshipTV 8 Buçuk

22:00Tenerife - Sporting Gijonİspanya La Liga 2Bilyoner TV

23:15Porto - BragaPortekiz Liga NOSS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

23:30Cajamarca - Cesar VallejoPeru Primera-AperturaBilyoner TV