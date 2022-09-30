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- 30 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
30 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 30.09.2022 - 10:24
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
21:00Zwolle - Jong AjaxHollanda Eerste DivisieBilyoner TV
21:00Genk U23 - DenderBelçika 1. B LigiBilyoner TV
21:00Virton - Club Brugge U23Belçika 1. B LigiBilyoner TV
21:15Alianza Atl. - U. DeportesPeru Primera-AperturaBilyoner TV
21:15FC Lausanne - FC Willİsviçre Challenge LigiBilyoner TV
21:15Thun - Neuchatel Xamaxİsviçre Challenge LigiBilyoner TV
21:30Bayern Münih - B.LeverkusenAlmanya BundesligaTivibu Spor 2, Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:30St.Polten - AmstettenAvusturya 1. LigiBilyoner TV
21:30Cosenza - Comoİtalya Serie BBilyoner TV
21:30Wisla Plock - Piast GliwicePolonya EkstraklasaBilyoner TV
21:45Standard Liege - SeraingBelçika Pro LeagueS Sport Plus, Bilyoner TV
21:45Bohemians 1905 - Dublinİrlanda Premier LigiBilyoner TV
21:45Dundalk - Droghedaİrlanda Premier LigiBilyoner TV
21:45St. Patricks - Derry Cityİrlanda Premier LigiBilyoner TV
22:00Angers - MarsilyaFransa Ligue 1Bilyoner TV, Bein Sports 5
22:00Athletic Bilbao - Almeriaİspanya La LigaCBC Sport, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00Finn Harps - Shelbourneİrlanda Premier LigiBilyoner TV
22:00Hull City - Luton Townİngiltere ChampionshipTV 8 Buçuk
22:00Tenerife - Sporting Gijonİspanya La Liga 2Bilyoner TV
23:15Porto - BragaPortekiz Liga NOSS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
23:30Cajamarca - Cesar VallejoPeru Primera-AperturaBilyoner TV