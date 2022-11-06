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    Trabzonspor - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
    • 06.11.2022 - 08:37
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    Trabzonspor - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

    Ligde Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer, 11 maçta 21 puanla 6. sırada, Arabam.com Konyaspor ise 12 maçta 20 puan elde ederek 7. sırada yer alıyor.

    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı cezaları, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Bruno Peres de sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

    Muhtemel 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Hugo, Denswil, Bgamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet ve Maxi Gomez

    Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Muhammet ve Mame Diouf


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