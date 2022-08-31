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    31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 31.08.2022 - 12:35
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    31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    PREMIER LEAGUE (BEIN SPORTS)

    21:30 Arsenal - Aston Villa

    21:30 Man. City - Nott. Forest

    21:45 West Ham - Tottenham

    LIGUE 1 (BEIN SPORTS)

    22:00 Marsilya - Clermont

    22:00 Toulouse - PSG

    SERIE A (S SPORT)

    21:45 Juventus - Spezia

    21:45 Napoli - Lecce


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