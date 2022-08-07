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    Antalyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR

    Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.
    • 07.08.2022 - 21:36
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 22:17
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    20' Fernando'nun içeriye yaptığı ortaya Ömer Toprak kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.

    17' Sağ kanttan Yunus'un yerden ceza sahasına çevirdiği topa Emre, gelişine vurdu ancak üstten auta gitti.

    13' Soldan Haris Seferovic, ceza yayı üzerindeki Kerem'i düşündü. Onun vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

    6' Sağ kanattan Ndao ceza sahası içindeki Wright'ye ortaladı ancak top kaleci Muslera'da kaldı.

    5' Orta alanda Nelsson, rakibini çekti. Antalyaspor duran top kazandı.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk oluyor.

    Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan maç saat 21.45'te başladı. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Antalyaspor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlıyor.

    İlk 11'ler

    Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre A., Yunus, Kerem, Seferovic


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