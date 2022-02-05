Fenerbahçe - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son olarak Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek çıkış yakalamak istiyor.

Bir maçı eksik olan ve son 4 maçını kazanamayan Başakşehir, haftaya 34 puanla 8. sırada giriyor. Fenerbahçe ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 37 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Tisserand, Kim, Szalai, Sosa, Crespo, Pelkas, Valencia, İrfan, Serdar

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Tolga, Aleksic, Berkay, Serdar, Chadli, Okaka