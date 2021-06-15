EURO 2020'de günün programı

Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği EURO 2020’de bugün iki mücadele oynanacak. F grubundaki maçların oynanmasıyla birlikte grup aşamasının ilk maçları tamamlanmış olacak.

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan her geçen gün daha da artıyor. 12 ülkede gerçekleştirilen turnuvanın 5. gününde, birbirinden zorlu 2 maçla oldukça heyecanlı anlar yaşanacak.

F grubunun ilk maçında Macaristan ve Portekiz karşı karşıya gelecek. Akşam saat 22.00’de ise Fransa-Almanya mücadelesi başlayacak.

MACARİSTAN-PORTEKİZ

F Grubu'nda oynanacak karşılaşmaların ilkinde, son Avrupa şampiyonu Portekiz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da Macaristan ile TSİ 19.00'da karşılaşacak.

Portekiz, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo önderliğinde son şampiyon unvanıyla sahaya çıkacak. Cristiano Ronaldo ise forma giymesiyle beraber 5 Avrupa Şampiyonası’nda forma giymeyi başaran ilk isim olacak.

Ölüm grubu olarak nitelendirilen F grubunda Macaristan, elinden geleni yapıp bu maçtan puan ve puanlarla ayrılmaya çalışacak. Macaristan’da savunma Atilla Szalai’ye emanet olacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

MUHTEMEL 11’LER

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Atilla Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Holender, Roland Sallai, Adem Szalai

Portekiz: Patricio, Nelson Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Ruben Neves, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ronaldo, Diogo Jota

FRANSA-ALMANYA

Günün diğer karşılaşmasında ise son dünya şampiyonu Fransa ile Avrupa şampiyonası tarihinin en başarılı takımlarından Almanya kozlarını paylaşacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Turnuvada 10'uncu kez mücadele etmeye hazırlanan son dünya şampiyonu Fransa, işi ilk maçtan sıkı tutmayı planlıyor. 13'üncü kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Almanya da ülkesinde oynamanın avantajını kullanarak turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Büyük turnuvalar tarihinde altıncı kez karşılaşacak Fransa ve Almanya, ilk kez grup aşamasında eşleşti. İki takımın bugüne kadar oynadığı beş maçta taraflar ikişer galibiyet aldı. 1 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL 11’LER

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kante, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, İlkay Gündoğan, Kross, Gosens, Haverts, Müller, Gnabry