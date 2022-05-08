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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe mücadele edecek.
- 08.05.2022 - 17:59
- Güncelleme : 08.05.2022 - 18:51
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlıların stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun