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    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe mücadele edecek.
    • 08.05.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 18:51
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    Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya gelecek.

    Siyah-beyazlıların stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Mücadele beIN Sport'tan naklen yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun


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