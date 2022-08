Ali Koç'tan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılı etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna inandığını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Üye İlişkileri Departmanı ve Yüksek Divan Kurulu ile birlikte organize edilen 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılı etkinliğinde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç farklı konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları:

30 Ağustos'un özel olmasına değinen Başkan Ali Koç, “Bu organizasyon yeni Yüksek Divan Kurulumuzun ilk etkinliği. Sosyal Komite Başkanı Atilla Bey ve ekibi ile Üye İlişkileri Bölümümüzün de yardımlarıyla bugün burada 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılında böylesine anlamlı bir etkinlikte bir arada olabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. İnanıyorum ki bu etkinlik bundan sonra olacak etkinliklerin tohumudur, ilk ve son olmayacaktır. Bu etkinlikler sayesinde daha sık beraber olma imkanı yaşayacağız." dedi.

Türkiye'ye önemli sporcular yetiştirmeyi kulüp ideolojisi olarak benimsediklerini söyleyen Ali Koç, "Bir milletin kanıyla, canıyla, yokluklara ve her türlü olumsuz koşullara rağmen vatan sevgisiyle ortaya koyduğu duruş, bu milletin kazandığı tarihe geçen büyük bir zaferdir. Bu yıl 100. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’dan Atatürk’ün Başkumandanlığında bu kutsal ülkenin topraklarının işgal kuvvetlerinden geri alındığı tarifi mümkün olmayan, değeri eşsiz ve dünya tarihine geçmiş bir gündür. Fenerbahçe ilke ve değerleriyle her döneminde, her anında bu duruşun, bu ülkenin, Atasının izlerini gururla benliğinde taşımıştır, taşımaktadır. Kulübümüz, Cumhuriyetimizin aydınlattığı yolda sporcular yetiştirmeyi, ülkemizi gururla temsil etmeyi ve bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmayı kendine en önemli vazife olarak görmüştür." ifadesinde bulundu.

"Biz Atamızı hergün yaşıyoruz ve yaşatıyoruz"

Kulüp olarak her yerde Atatürk'ün izlerini taşıdıklarını söyleyen Başkan, "Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Atamızı sadece milli bayramlarda, özel günlerde anmıyoruz. Biz onu her gün yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Bizim dünyamıza baktığınız zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız: Stadımızdaki Atatürk kulesi, stat girişimizdeki büstü, led panolarımızda maçlar sırasında yazan ‘Yolundan hiç sapmadan Fenerbahçe izindedir Atam’ sloganımız, soyunma odalarının olduğu yerlerdeki Atamızın görselleri, formamızın sırtındaki Atatürk imzası, ofislerimizde duvarlardaki Atatürk tabloları, çalışanlarımızın masalarında, bilgisayarlarında Atatürk stickerları ve Atatürk’ü, Cumhuriyetimizi çağrıştıran görseller, müzemizde, sporcularımızın sosyal medya ve medya paylaşımlarında, yöneticilerimizin söylemlerinde ve duruşlarında, Fenerium mağazamızın ürettiği ürünlerde, Anıtkabir ziyaretlerimizde, memleket meseleleri söz konusuysa Kulübümüzün duruşunda… Sadece akla gelenlere şöyle bir baktığınız zaman bizim Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Atamıza, Atamızın çizdiği yola ve Cumhuriyete ne kadar bağlı olduğumuzu, sadık olduğumuzu ve ne kadar DNA’mızın bir parçası olduğunu görmek son derece kolaydır." dedi.

"Fenerbahçe, ülkesi için bedeller ödemiştir"

Fenerbahçe'nin Cumhuriyet'teki yerine değinen Başkan Ali Koç, "Atamız, bize emanet ettiğin bu mirasta, bu Cumhuriyette için rahat olsun, Fenerbahçe ve Fenerbahçe gibiler var. Tarihimize baktığınız zaman Fenerbahçe bu ülkenin bağrından kopmuş, ülkesi için var olmuş, ülkesi için bedeller ödemiştir. En önemlisi Cumhuriyetimizin kurtuluşunda ve sonrasında genç Cumhuriyetin kuruluşunda çok ama çok önemli vazifeler yerine getirmiştir Kulübümüz. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, 100. yılında ülkemizin 7’den 70’e her bireyiyle beraber tarihimize duyduğumuz saygıyla, bağlılığımızla anıyoruz. Kıymetli dostumuz İlber Ortaylı’nın da bizlerle birlikte olmasıyla gerçekleştirdiğimiz, bizim için de çok değerli olan bu söyleşide Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hep beraber anacağız. Fenerbahçeli 12 şehidimizin isimlerini kütüğümüze çakacağız ve bu kütükler müzemizde sergilenecekler. Bunu yapmakta geç bile kaldık. Bir kez daha, vatanımız için canlarını vermiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadesinde bulundu.

"Cumhuriyetimizin 100.yılında şampiyonluk diliyorum"

100. yılda şampiyonlukların Fenerbahçe'ye gitmesini temenni eden Ali Koç, "30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 100. yılında, birlik ve beraberlik içinde şampiyonlukların adını Fenerbahçe’nin renkleriyle yazacağımız bir sezon olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum.” cümleleriyle konuşmasını bitirdi.