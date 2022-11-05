Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
395.935
1.97%
BTXN Coin
10.42
2.66%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Galatasaray - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
    • 05.11.2022 - 18:47
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 19:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşacak.

    Sarı-kırmızılıların stadında oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapacak. Galatasaray - Beşiktaş derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.

    Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış, Icardi

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Umut, Salih, Josef, Gedson, Cenk, Weghorst, N’Koudou


    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!
    Advertorial

    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!

    Maden faciasında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
    Gündem

    Maden faciasında tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

    AK Partili Şamil Ayrım, taburcu oldu
    Gündem

    AK Partili Şamil Ayrım, taburcu oldu

    Görüş Bildir