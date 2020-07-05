35'lik Demba Ba, Başakşehir'i sırtlıyor

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Lider Başakşehir'de golcü futbolcu Demba Ba, attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Senegalli forvet son olarak Antalyaspor ağlarını havalandırarak alınan galibiyetle önemli rol oynadı.

Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Demba Ba ve Elia'nın golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Şampiyonluğa koşan İstanbul ekibinde golcü futbolcu Demba Ba öne çıkan isimlerin başında yer alıyor.

11 GOL 5 ASİST

Ligde çıktığı 24 maçta rakip fileleri 11 kez havalandıran 35 yaşındaki futbolcu, 5 de asist yaptı.