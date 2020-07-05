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    35'lik Demba Ba, Başakşehir'i sırtlıyor

    Lider Başakşehir'de golcü futbolcu Demba Ba, attığı gollerle takımını taşımaya devam ediyor. Senegalli forvet son olarak Antalyaspor ağlarını havalandırarak alınan galibiyetle önemli rol oynadı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 13:39
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    35'lik Demba Ba, Başakşehir'i sırtlıyor #1

    Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Demba Ba ve Elia'nın golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

    Şampiyonluğa koşan İstanbul ekibinde golcü futbolcu Demba Ba öne çıkan isimlerin başında yer alıyor.

    11 GOL 5 ASİST

    Ligde çıktığı 24 maçta rakip fileleri 11 kez havalandıran 35 yaşındaki futbolcu, 5 de asist yaptı.

    35'lik Demba Ba, Başakşehir'i sırtlıyor #2

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