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    Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2021 - 08:46
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    Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

    Fenerbahçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Berke; Nazım, Kim, Szalai, Novak; Mert Hakan, Crespo; İrfan Can, Mesut, Rossi; Valencia

    Yeni Malatyaspor: Ertaç; Sadık, Wallace, Semih; Hafez, Ndong, Aabid, Haddadi; Adem, Mounir; Tetteh

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