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Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 26.12.2021 - 08:46
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
Fenerbahçe Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Berke; Nazım, Kim, Szalai, Novak; Mert Hakan, Crespo; İrfan Can, Mesut, Rossi; Valencia
Yeni Malatyaspor: Ertaç; Sadık, Wallace, Semih; Hafez, Ndong, Aabid, Haddadi; Adem, Mounir; Tetteh