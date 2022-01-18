Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

BATSHUAYI PENALTIDAN ATTI

Siyah-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Michy Batshuayi'nin 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Belçikalı futbolcu, bu golüyle son 3 haftada 3. golünü atarken, ligdeki gol sayısını ise 9'a yükseltmiş oldu.





SON 3 MAÇTA 7 PUAN

Bu sonucun ardından Beşiktaş, son 3 maçta 7. puanını aldı ve ligdeki puanını 35'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.



