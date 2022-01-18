- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 21:56
- Güncelleme : 18.01.2022 - 22:04
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
BATSHUAYI PENALTIDAN ATTI
Siyah-beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Michy Batshuayi'nin 39. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Belçikalı futbolcu, bu golüyle son 3 haftada 3. golünü atarken, ligdeki gol sayısını ise 9'a yükseltmiş oldu.
SON 3 MAÇTA 7 PUAN
Bu sonucun ardından Beşiktaş, son 3 maçta 7. puanını aldı ve ligdeki puanını 35'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 30 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.