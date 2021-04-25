Euro
10.1396
1.56%
Dolar
8.3688
0.76%
Altın
478.18
0.35%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
405.347
-1.65%
EXEN Coin
20.64
-0.86%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

    Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan Ozan, İrfan, Pelkas, Valencia

    Kasımpaşa: Ramazan, Hadergonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, Thelin

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir