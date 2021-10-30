Konyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oluyor.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Konyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.

Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Ahmet, Skubic, Bytqi, Amir, Oğulcan, Serdar, Endri, Hassan

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Kim, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Sosa, Nazım, Rossi, Pelkas, Valencia