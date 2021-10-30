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Konyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 30.10.2021 - 08:50
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Konyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.
Spor Toto Süper Lig'de 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran İttifak Holding Konyaspor, 7. sırada yer aldı. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Sehic, Guilherme, Abdülkerim, Ahmet, Skubic, Bytqi, Amir, Oğulcan, Serdar, Endri, Hassan
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Kim, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Sosa, Nazım, Rossi, Pelkas, Valencia