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Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri
TFF, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Lider Galatasaray'ın Ankaragücü ile yapacağı maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 12:35
Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Hafta içinde oynanacak olan 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler, TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.
Haftanın hakemleri:
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya
Ankaragücü - Galatasaray: Halil Umut Meler
Kasımpaşa - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
Fenerbahçe - Antalyaspor: Ümit Öztürk