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    Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Lider Galatasaray'ın Ankaragücü ile yapacağı maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 12:35
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    Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri

    Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

    Hafta içinde oynanacak olan 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler, TFF'nin resmi internet sitesinden duyuruldu.

    Haftanın hakemleri:

    Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Halis Özkahya
    Ankaragücü - Galatasaray: Halil Umut Meler
    Kasımpaşa - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
    Fenerbahçe - Antalyaspor: Ümit Öztürk

    Süper Lig de 28. haftanın hakemleri #1

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