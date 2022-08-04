4 Ağustos Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

4 Ağustos Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

18:30AEK Larnaca - PartizanUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

19:00Brann - StartNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Fredrikstad - StabaekNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00KFUM Oslo - AsaneNorveç 1. LigiBilyoner TV19:00Kongsvinger - BryneNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Mjondalen - RaufossNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Sandnes - SogndalNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Skeid - RanheimNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00Stjordals Blink - GrorudNorveç 1. LigiBilyoner TV

19:00KuPS - Young BoysUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

19:00RFS - HiberniansUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

19:30Spartak Trnava - Rakow CzestochowaUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Fenerbahçe - SlovackoUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeEXXEN

20:00Jönköpings - Vasteraasİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Orgryte - Eskilstuna Unitedİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Malmö - DudelangeUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00APOEL - KyzylzharUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00CSKA Sofya - St. PatricksUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

20:00Neftçi Bakü - Rapid WienUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV, CBC Sport

20:00Maccabi Tel Aviv - ArisUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:00Vaduz - KonyasporUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeA Spor

21:15Maribor - HJK HelsinkiUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:30Brondby IF - BaselUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:45Breidablik - M.BaşakşehirUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeTRT Spor

21:45Linfield FC - FC ZurichUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

22:00Olympiakos - Slovan BratislavaUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

22:00Shamrock Rovers - ShkupiUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV

22:00Zrinjski - FC TobolUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

22:00Dundee United - AZ AlkmaarUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV