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- 4 Ağustos Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
4 Ağustos Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 04.08.2022 - 10:58
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
18:30AEK Larnaca - PartizanUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV
19:00Brann - StartNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Fredrikstad - StabaekNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00KFUM Oslo - AsaneNorveç 1. LigiBilyoner TV19:00Kongsvinger - BryneNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Mjondalen - RaufossNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Sandnes - SogndalNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Skeid - RanheimNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00Stjordals Blink - GrorudNorveç 1. LigiBilyoner TV
19:00KuPS - Young BoysUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
19:00RFS - HiberniansUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV
19:30Spartak Trnava - Rakow CzestochowaUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV
20:00Fenerbahçe - SlovackoUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeEXXEN
20:00Jönköpings - Vasteraasİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:00Orgryte - Eskilstuna Unitedİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:00Malmö - DudelangeUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV
20:00APOEL - KyzylzharUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV
20:00CSKA Sofya - St. PatricksUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Bilyoner TV
20:00Neftçi Bakü - Rapid WienUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV, CBC Sport
20:00Maccabi Tel Aviv - ArisUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV
21:00Vaduz - KonyasporUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeA Spor
21:15Maribor - HJK HelsinkiUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV
21:30Brondby IF - BaselUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV
21:45Breidablik - M.BaşakşehirUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeTRT Spor
21:45Linfield FC - FC ZurichUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV
22:00Olympiakos - Slovan BratislavaUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV
22:00Shamrock Rovers - ShkupiUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV
22:00Zrinjski - FC TobolUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV
22:00Dundee United - AZ AlkmaarUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV