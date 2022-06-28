4 büyüklerden Cüneyt Arkın için başsağlığı mesajı

85 yaşında hayatını kaybeden efsane aktör Cüneyt Arkın için 4 büyükler paylaşımda bulundu.

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi.

85 yaşındaki efsane oyuncu, burada hayatını kaybetti. Galatasaray taraftarı olan Arkın için 4 büyükler, taziye mesajı yayınladı.

Galatasaray ve Beşiktaş paylaşımları

Sarı-kırmızılıların 21. şampiyonluğunda Cüneyt Arkın, şampiyonluk paylaşımı yapmıştı.

Galatasaray forması ile yaptığı paylaşımda Arkın, "Şampiyon Galatasaray" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü aktör Beşiktaş ve Trabzonspor'un da şampiyonluklarını kutlamıştı. Hatta Arkın, Beşiktaş için yardım mesajı da gönderdiğini paylaşmıştı.