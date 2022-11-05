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    Galatasaray - Beşiktaş - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.
    • 05.11.2022 - 19:51
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 20:09
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    7' Mert Günok'un uzun pasında sağ kanatta hava topuna yükselen Cenk Tosun'un indirdiği top doğrudan taca gitti.

    6' Beşiktaş etkili geldi. N'Koudou, Abdülkerim'i geçip ceza sahasına girdi. N'Koudou'nun ortasına akrobatik bir vuruş deneyen Cenk'in şutu auta gitti.

    4' Nelsson, Weghorst ile girdiği ikili mücadele sonrası yüzünü tutarak yerde kaldı. Sağlık ekipleri, oyun alanına girdi.

    2' Mauro Icardi ceza alanına girmek üzereyken Romain Saiss son anda araya girdi.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaşıyor.

    Sarı-kırmızılıların stadında oynanacak maç, saat 20.00'de başladı. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

    Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan oluyor. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Kadir Sağlam yapıyor. Galatasaray - Beşiktaş derbisini beIN Sports canlı yayınlıyor.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış, Icardi

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Umut, Salih, Josef, Gedson, Cenk, Weghorst, N’Koudou


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