Trabzonspor - Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

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İlk yarı sonucu: Trabzonspor 0-0 Galatasaray

45' Enis Bardhi'nin uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen topu Muslera kornere çeldi.

37' Sağ kanatta topla buluşan Djaniny, top içeri doğru sürerek uzak mesafeden şutunu çekti, vuruş savunmadan sekti.

35' Torreira, savunma arkasına hareketlenen Mertens'e uzun mesafeli bir pas denedi, yine kaleci Muhammet erken çıkıp topu kontrol etti.

33' Ceza alanı önünde topla buluşan Sergio Oliveira yerde kaldı, hakemin kararı devam.

31' Hızlı hücumda Yunus'un pasıyla topla buluşan Mertens kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Muhammet, Beçikalı oyuncunun şutunu kurtardı.

28' Enis Bardhi, sağ kanattan koşu gösteren Larsen'i görmek istedi, son anda Patrick van Aanholt araya girdi. Hollandalı oyuncu pozisyonun ardından sakatlık yaşadı.

20' Hızlı hücumda Trezeguet ayağının dışıyla Djaniny'i gördü ancak Djaniny'nin kontrolü kötü. Top Galatasaray'da.

11' Trabzonspor savunmasından seken topu orta alanda kontrol eden Mertens'in topu eliyle aldığı gerekçesiyle oyun durduruldu.

10' Trabzonspor gole yaklaştı. Sol kanatta Boey'den sıyrılan Trezeguet çaprazdan vuruşunu yaptı, top savunmadan sekti ve direğin yanından kornere gitti.

8' Sağ kanatta topla buluşan Boey'in ortasına arka direkte Mertens dokunmak isterken yerde kaldı, hakem Ali Palabıyık devam kararı verdi.

5' Djaniny'nin tek topunda ceza alanı içinde topla buluşan Trezeguet, Nelsson'un müdahalesi ile topu kaybetti.

4' Kornerde yaşanan karambolün ardından Seferovic ceza alanında şutunu çekti ancak etkisiz bir vuruş oldu. Kaleci Muhammet başarılı.

3' Sacha Boey sağ kanattan çizgiye inmek istedi, Eren araya girerek topu kornere gönderdi.

1' Maç başladı.

Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Muhammet, Larssen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Djaniny, Trezeguet, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic