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    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasının en dikkat çeken maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 18:57
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    Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

    Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    Ligde son 3 maçını kazanarak milli araya lider giren sarı-lacivertliler, takipçisi Trabzonspor'u da yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

    Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla lider girerken, Trabzonspor 18 puanla 2. sırada yer alıyor.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Berat, A. Ömür, Gervinho, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

    Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min-Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi, Rossi, Mesut Özil, Valencia

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